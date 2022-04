Bologna, Medel: «Sto bene qui, credo che rinnoverò per almeno un altro anno»

Il cileno del Bologna Medel ha svelato che resterà in rossoblù per almeno un altro anno

Gary Medel, difensore e centrocampista del Bologna, in una intervista a ESPN ha parlato del suo futuro in rossoblù.

RINNOVO – «Ci sono state delle voci su un mio ritorno alla Universidad Catolica a giugno, ma sono una bugia. Adesso sto discutendo il rinnovo con il Bologna e credo che troveremo un accordo per prolungare per almeno un altro anno. Sto molto bene qui: l’anno scorso ho avuto quattro infortuni, ma ora mi sento importante. La scorsa stagione ero in un brutto momento, stavo per andare in Spagna: era tutto pronto e alla fine non sono andato. Sono rimasto a Bologna. E il calcio è così, cambia da un momento all’altro. Ora sono felice, mi sento bene. Non sono in una big, ma gioco ogni fine settimana con giocatori molto forti ed è questo che mi motiva. Quando tornerò in Sud America, sarà solo per l’Universidad Catolica. Non voglio andare da nessun’altra parte. Voglio fare cose importanti, giocare la Libertadores. Farò un altro anno qui in Europa e poi è molto probabile che tornerò. Ho già parlato con il presidente».