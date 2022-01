Bologna, Mihajlovic: «Potevamo fare di più. Arnautovic? Ha sempre qualcosa...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna ha parlato dopo la sconfitta casalinga arrivata contro il Napoli

Ai microfoni di DAZN, Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo Bologna-Napoli.

SCONFITTA – «Abbiamo perso contro una squadra forte. Nel primo tempo potevamo e dovevamo fare meglio, nella ripresa c’è stata l’occasione giusta per riaprirla. Da due settimane non riusciamo ad allenarci tra Covid e quarantena e con squadre così forti è normale andare in confusione».

CAMBI – «Uno dei due centrocampisti centrali nostri si inserisce sempre. Cerchiamo spesso di avere cinque giocatori offensivi in campo insieme».

PALACIO – «Palacio è un gran bravo ragazzo, ci è passato a salutare e a vedere la partita».

ARNAUTOVIC – «Arnautovic ha sempre qualcosa da inizio campionato. Bisogna dargli merito perché ha giocato pur avendo sentito dolore ieri durante l’allenamento».