Bologna Milan, il sindaco Lepore non ha dubbi: «Non si deve giocare la partita, non possiamo pensare a questo dopo l’alluvione»

Bologna Milan, il sindaco Lepore conferma che il match non si deve giocare dopo l’alluvione. Le dichiarazioni del primo cittadino

Il sindaco di Bologna, Lepore, con un video su Instagram ha ribadito che la partita tra Bologna e Milan di sabato non si deve assolutamente giocare. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo anche deciso con un’ordinanza che la partita Bologna Milan non si debba giocare. Ho voluto assumere questa decisione proprio perché in questo momento dobbiamo dedicare tutte le energie della città e dei tanti operatori delle forze dell’ordine ad occuparci di ciò che l’alluvione ha prodotto. Inoltre, lo stadio di Bologna è proprio collocato all’interno dell’area maggiormente colpita. Dunque, in via precauzionale, credo che in questo momento non possiamo pensare alla partita di calcio e a tutto ciò che l’organizzazione comporta».