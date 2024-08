Bologna, Orsolini: «Ecco cos'è CAMBIATO dopo Zirkzee e Motta. Rispetto al gioco di prima...» - Calcio News 24

Riccardo Orsolini, esterno del Bologna, è intervenuto per parlare delle differenze dopo gli addii di Zirkzee e Thiago Motta

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato direttamente dal ritiro dei felsinei in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni dell’ex esterno offensivo dell’Atalanta.

ITALIANO – «Rispetto al gioco di prima, dove c’era una situazione più corale, adesso il lavoro viene fatto più su dei punti di forza da andare a cogliere. Come può essere isolare l’uno contro uno sulle fasce, per creare tanta densità in zona gol. Stiamo inserendo nuove dritte, ma lo scopo è sempre quello: cercare la riconquista alta per poi sfondare»

ATTACCO – «L’addio di Zirkzee è stato un duro colpo, per quanto riguarda la qualità e il modo con cui ci faceva giocare. Permetteva di sfruttare al meglio le qualità degli altri componenti della squadra. Adesso abbiamo altre caratteristiche: Castro e Dallinga sono giocatori molto diversi, più finalizzatori»