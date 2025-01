Bologna, Fenucci blinda Orsolini: «Piace a tanti, ma soprattutto a noi. Non si muove»

Bologna, Claudio Fenucci categorico su Orsolini: il calciatore non è in vendita, è felice in rossoblù e non andrà da nessuna parte

Claudio Fenucci, ospite di un evento in ricordo di Arpad Weisz – leggendario tecnico del Bologna campione in Italia e in Europa negli anni 30 dello scorso secolo e morto ad Auschwitz – fa muro su Orsolini: l’esterno del Bologna è stato accostato a tanti club, in particolare al Milan, ma l’amministratore delegato dei felsinei è categorico: il calciatore sta bene in rossoblù e non andrà da nessuna parte. Di seguito le sue parole, riportate da La Repubblica.

«Riccardo lo vogliono in tanti ma soprattutto noi. Sta bene qui e non si muove. Del resto abbiamo un campionato in cui vogliamo rimanere agganciati al treno europeo e una Coppa Italia da giocare passando per la sfida all’Atalanta. Anche quello è un nostro obiettivo stagionale».