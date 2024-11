Bologna, il riscatto Champions League deve arrivare da subito

Il Bologna di Italiano deve assolutamente voltare pagina dopo la cocente sconfitta contro il Lille

Con la sconfitta interna contro il Lille, il Bologna si appresta a salutare la Champions League. Serve infatti un vero e proprio miracolo ora agli uomini di Vincenzo Italiano per rimettersi in carreggiata anche solo per i playoff.

Per questo il club rossoblu deve un attimo rivedere i propri obiettivi più concretamente ed entrare nell’ottica che il riscatto dalle brutte prestazioni europee deve necessariamente arrivare dall’Italia.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Serie A e Coppa Italia diventano ora vere e proprie priorità ma quello che serve è un cambio di passo per poter definitivamente consacrarsi in questa stagione.