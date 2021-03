Walter Sabatini ha aperto la porta a Erik Lamela per un possibile ritorno in Italia

Walter Sabatini, direttore sportivo del Bologna, in una intervista a Il Resto del Carlino ha aperto la porta a un possibile trasferimento in rossoblù di Erik Lamela.

«Lamela è uno dei nomi che stiamo vagliando. Mi spiego: stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per arrivarci e non è detto. Di sicuro, dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo».