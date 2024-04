Bologna, Saelemaekers: «Gioia incredibile, ma non è ancora fatta»

Le parole di Alexis Saelemaekers, calciatore del Bologna, nel post partita della gara contro la Roma. Tutti i dettagli

Alexis Saelemaekers, calciatore del Bologna, ha parlato a Dazn nel post partita della gara contro la Roma, terminata 3-1 per i rossoblù.

PAROLE– «C’è una gioia incredibile, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare ma mancano ancora tante partite. Non è ancora fatta. Siamo come una famiglia, tutti i giocatori sono importanti e siamo molto contenti. Cucchiaio? Bello, giocavo nelle giovanili con Svilar e sapevo che aspetta fino all’ultimo momento per buttarsi a terra».