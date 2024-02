Bologna Sassuolo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Sassuolo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra Bologna e Sassuolo. Il derby emiliano in questa stagione ci arriva con situazione capovolte: i rossoblù vanno alla ricerca di punti per l’Europa, mentre i neroverdi quelli per la salvezza. Il pareggio nel finale contro il Milan con il rigore di Orsolini ha dato entusiasmo e consapevolezza alla formazione di Thiago Motta. Mentre per Dionisi, senza Berardi, c’è da sfatare un tabù importante per uscire da un momento negativo. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Boloca Thorstvedt, Castillejo, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi

Bologna-Sassuolo: orario e dove vederla

Al Dall'Ara sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e Sky Sport e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l'evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.