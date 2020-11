Mattias Svanberg, centrocampista del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Crotone

«Dobbiamo stare più svegli nella fase di non possesso, evitare di prendere gol. Il mister per motivarci ci ha mostrato un filmato di Diego, sappiamo che giocatore fosse e cosa faceva con il pallone tra i piedi. Dobbiamo avere la stessa rabbia nel non voler prendere gol»