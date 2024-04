Bologna Motta: «Volevamo la vittoria, ma la prestazione è buona»

Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo il pareggio rimediato dai rossoblù contro il Frosinone

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Bologna contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Sapevamo di dover trovare qualcosa di nuovo. Alla fine abbiamo creato almeno 3 occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate, ma questo è il calcio. L’importante è essere arrivati e aver tenuto la porta inviolata. E’ stata una partita complicata ma i ragazzi sono stati bravi, ovvio che volevo la vittoria ma la prestazione è stata buona. Oggi la palla non è entrata ma continuando così succederà alla prossima».

NDOYE – «C’è da lavorare, è giovane e ha voglia di farlo. Si è inserito bene in tutto, dalla lingua al campo. Ognuno di loro ha certe caratteristiche, come ad esempio Orsolini sa essere freddo davanti alla porta. Ferguson anche. Altri devono lavorare di più e meglio, ma non mi preoccupa perché hanno tutti voglia e hanno un futuro straordinario davanti».

URBANSKI – «Ha le caratteristiche del centrocampista. Nell’ultimo allenamento mi è mancato Odgaard che può giocare sui due lati. Ha intelligenza al di là dell’età, parlo di intelligenza calcistica e qualità tecnica sopra la media. Per me può fare tranquillamente l’esterno».