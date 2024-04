Bologna Thiago Motta, se parte ecco il successore

Il Bologna aspetta di sapere il futuro di Thiago Motta: in caso di addio del tecnico c’è già il nome del suo successore

Il Bologna attende di conoscere il futuro di Thiago Motta. Come riportato Tuttosport, il tecnico in scadenza non ha ancora sciolto le riserve per la prossima stagione: da una parte c’è il forte interesse della Juve, dall’altra c’è il patto di spogliatoio per rimanere tutti insieme per giocarsi la Champions League. Mentre aspettano che il tecnico decida il da farsi, il Bologna avrebbe già individuato il successore.

Si tratta di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia e che sta portando gli arancio verdi a giocarsi la promozione diretta tallonando il Como. Non sarebbe tra l’altro l’unico obiettivo dei rossoblù tra i lagunari: a centrocampo piace infatti Tessman, che in questa stagione ha dimostrato più volte di essere pronto per la Serie A.