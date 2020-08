Bologna, Zauri è il nuovo allenatore della Primavera: il comunicato

Luciano Zauri è il nuovo allenatore della Primavera del Bologna: ecco il comunicato ufficiale da parte del club rossoblù

Il Bologna Fc 1909 comunica che il nuovo allenatore della squadra Primavera sarà Luciano Zauri, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2022. Nato a Pescina (AQ) il 20 gennaio 1978, Zauri ha iniziato la carriera di allenatore nel 2014 sulla panchina della Berretti del Pescara. Dopo una parentesi nello staff tecnico dell’Udinese (2017-18), è rientrato a Pescara dove ha allenato nelle ultime due stagioni Primavera e Prima squadra (fino allo scorso gennaio).A Emanuele Troise va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per i successi ottenuti, con l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della carriera.