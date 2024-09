Bonato Cagliari: «Abbiamo portato a termine tutti i nostri obiettivi»

Le parole di Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, in conferenza stampa sulla chiusura del calciomercato estivo

Nereo Bonato, Direttore sportivo del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa rossoblù a mercato concluso. Di seguito le sue parole.

VOTO AL MERCATO – «I voti servono a poco nel vedere questo mercato nel contesto che stiamo facendo. Portando giovani e italiani è positivo, può creare lo zoccolo duro che è importante in tutte le squadre per il senso di appartenenza del club. Tutti gli obiettivi, con pazienza, gli abbiamo portati a termine. Quando si hanno idee chiare è giusto aspettare e la pazienza ci ha premiati»

GAETANO – «E’ stata una trattativa lunga ma avevamo dei parametri da rispettare, sapevamo la volontà del giocatore di tornare a Cagliari. Abbiamo trovato la quadra ed è con noi»

RICHIESTE NICOLA – «Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, si poteva fare di più ma anche di meno, dunque sono soddisfatto. Abbiamo ringiovanito la rosa e patrimonializzato, è un segnale che si è voluto dare abbiamo fiducia nel gruppo. Ci aspetta un percorso di crescita, fondamentale la sintonia avuto nello scorso anno e mezzo, questa deve restare tale. Abbiamo seminato bene e il raccolto dipende da tutti, ringrazio i tifosi che sono stai decisivi nel percorso»

MERCATO – «Dissi che le cessioni erano necessarie, come quelle di Sulemana e Dossena. Ogni club ha il proprio budget a disposizione. A Cagliari abbiamo lavorato molto sul monte ingaggi, ci ha permesso di investire per avere giocatori di proprietà come Gaetano. Il discorso delle “mani libere” dipendevano dai pesanti contratti a scadenza, avevamo qualche profilo che aveva mercato che poteva darci risorse da reinvestire; infine c’è l’indice di liquidità da rispettare»

CESSIONI E HATZIDIAKOS – «Hatzidiakos? Chi arriva in una nuova realtà può ambinetarsi subito o voler più tempo. Nel suo caso c’è stata una difficoltà iniziale unita a una difficoltà della squadra, è uscita l’opportunità del Copenaghen che gioca un calcio più consono a lui e mettere minutaggio. Come ogni anno ci sono giocatori più chiacchierati di altri, giocatori che si integrano subito ma ora tutti partono dallo stesso livello, la rosa è equilibrata»

CHIUSURA DEL MERCATO – «E’ un tema che siamo diversi anni che lo portiamo sul tavolo. Un tema allargato a livello Uefa e Fifa, trovare delle date che permettano di chiudere il mercato prima di inizio campionato sarebbe opportuno. I ragazzi e gli allenatori non hanno libertà mentale, sarebbe opportuno trovare una soluzione. Credo che le prime tre giornate sono sempre particolari e dopo la prima sosta Nazionali inizia il vero campionato, si ultima la preparazione atletica, fa meno caldo e si rientra nelle condizioni standard. Anche chi gioca le competizioni estive si rigenera fisicamente»

GOL – «L’attacco ha potenzialità, ogni singolo componente ha delle cose migliori rispetto allo scorso anno, da Lapadula senza infortuni a Luvumbo con un anno di esperienza in più. Abbiamo anche Viola e Gaetano con propensione al gol, attraverso il lavoro possiamo dire la nostra, non abbiamo il bomber da venti reti ma pochi possono avere questo privilegio»

