Bonucci compie 31 anni: la Juve non dimentica – FOTO

La Juventus porge gli auguri di buon compleanno a Leonardo Bonucci, ex difensore bianconero ceduto al Milan in estate

Primo compleanno in rossonero per Leonardo Bonucci. Il difensore centrale del Milan ha lasciato la Juventus in estate per sposare il progetto milanista ma i vecchi amori non si dimenticano mai. Nonostante le ‘incomprensioni’, che in questo caso sarebbero i fischi dell’Allianz Stadium e il gol con tanto di esultanza nella gara di campionato a Torino, la prima da ex.

«Sette stagioni insieme. Sei Scudetti. Tre Coppe Italia. Tre Supercoppe. E momenti indimenticabili. 🎂Auguri, @Bonucci_leo19!» ha scritto la Juventus sul suo profilo Twitter ufficiale, facendo gli auguri all’ex numero 19 bianconero. Il trasferimento estivo dalla Juventus al Milan ha lasciato l’amaro in bocca a tanti tifosi juventini ma la società non dimentica l’apporto dell’ex difensore bianconero, capace di vincere 6 Scudetti consecutivi alla Juve. La Vecchia Signora non dimentica i suoi vecchi eroi.