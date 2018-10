Bonucci commenta: «Ecco come abbiamo battuto lo United»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato dopo la vittoria bianconera in casa del Manchester United

Vittoria per 1-0 della Juventus in casa del Manchester United e tre su tre per i bianconeri che non hanno mai incassato gol sin qui. Merito, anche, di Leo Bonucci e Giorgio Chiellini. Il difensore tornato dal Milan ha parlato così a Sky Sport dopo la sfida: «La chiusura su Martial? Con Cancelo ci aiutiamo a vicenda, Martial era scappato alla spalle di Joao e sono andato a chiudere. Bisogna aiutarsi, a volte tagliano loro in mezzo, a volte vado io lungo. E’ andato tutto alla perfezione».

Prosegue Bonucci: «Nel secondo tempo loro hanno alzato la pressione, noi avevamo difficoltà a trovare l’uomo libero perché ci muovevamo meno rispetto al primo tempo ma siamo comunque rimasti compatti, non concedendo nulla. L’assenza di Mandzukic? Abbiamo giocato cercando spazi tra le linee perché loro lasciano tanto spazio tra le linee, Dybala veniva incontro, Cristiano attaccava alle spalle e abbiamo messo in pratica tutto quello che avevamo provato».