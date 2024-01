Bonucci: «Sarà la mia ultima stagione con il calcio giocato»

Bonucci preannuncia il suo addio al calcio nel messaggio di saluto all’Union Berlino: «E’ la mia probabile ultima stagione»

Bonucci verso la sua last dance. A rivelarlo è stato lo stesso ex capitano della Juve via Instagram nel suo messaggio di saluto all’Union Berlino.

BONUCCI – «In questa mia probabile ultima stagione mi ero prefissato di tornare a giocare con continuità e all’estero. L’Union mi ha offerto questa possibilità ma nel frattempo gli obiettivi del Club sono cambiati a stagione in corso e con grande rispetto fra tutti, presidente dirigenti e allenatore, si è deciso di continuare ognuno per la propria strada.