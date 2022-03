Bordeaux, l’ucraino Ignatenko riabbraccia la famiglia. Grazie al presidente Lopez

Bellissimo gesto da parte del presidente del Bordeaux Gerard Lopez che è riuscito a portare in Francia la famiglia del centrocampista Danylo Ignatenko.

Il calciatore nei giorni scorso aveva espresso preoccupazione per la sorte dei parenti rimasti bloccati in Ucraina. Per questo il presidente del club ha deciso di muovere tutte le sue conoscenze anche a livello diplomatico per far si che la famiglia di Ignatenko potesse lasciare il paese e tornare ad abbracciare il giocatore. Cosa che è avvenuta, come riporta L’Equipe, nella giornata di oggi.