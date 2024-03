Borini: «Voglio tornare in Serie A con la Sampdoria»

Fabio Borini, attaccante della Sampdoria di Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato il suo ritorno in Italia

Nella giornata odierna Fabio Borini ha rilasciato delle dichiarazioni per il sito ufficiale di una sua ex squadra. L’attaccante della Sampdoria di Andrea Pirlo ha rilasciato delle dichiarazioni per i canali del Sunderland, ritornando anche a parlare della Serie A.

SAMPDORIA – «Ritorno in Italia? È molto bello. Forse è questione di maturità, ma io e la mia famiglia non abbiamo mai impiegato così poco tempo per essere in linea con il club. Il calcio è bello. La posizione in campionato non è quella che vorremmo ma loro contano su di me per riportare il club in Serie A. Mi piace la responsabilità e quel peso sulle mie spalle perché so di potercela fare. È tutto positivo».