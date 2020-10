Borriello (assessore Napoli): «I signori piemontesi devono vergognarsi»

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, ha attaccato la Juventus: ecco le sue parole sui bianconeri

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, attaccato la Juventus dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttonapoli.net.

«Sono arrabbiato per questa vicenda, ma non per il lavoro delle Asl, ma perchè questi signori piemontesi dovrebbe ringraziarci, abbiamo avuto senso di responsabilità, potremo essere da esempio per come abbiamo rispettato un’impostazione dell’autorità sanitaria. Si devono vergognare per quello che hanno fatto, andare lì allo stadio e tutto».