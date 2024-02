Il delirio totale nerazzurro entrato nella leggenda: Borussia Dortmund-Atalanta

La serata indimenticabile di Dortmund entrata nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio: nel segno di Josip Ilicic e dei tifosi nerazzurri

«Occhio che c’è spazio per Spinazzola, va Cristante in posizione regolare…Ilicic!! Ilicic!! Delirio totale neroazzurro a Dortmund: Atalanta in vantaggio!». Una frase, quella di Trevisani in telecronaca che qualsiasi tifoso nerazzurro saprebbe ripetere a memoria. Cronaca divenuta poi fenomeno di simbolismo di uno dei punti più alti della storia della Dea nella notte del 15 febbraio 2018.

Una serata per nulla influenzata dalla superiorità tecnica avversaria, errori individuali o dal 3-2 finale. Borussia-Atalanta è una partita di cui bastano tre estratti per far comprendere l’importanza dal punto di vista orobico al di là della sconfitta che ne scaturì, al ritorno, l’eliminazione.

Le prime due sono racchiuse in un genio chiamato Josip Ilicic, che prima pareggia con un sinistro a giro sul secondo palo e poi quell’azione citata in precedenza destinata ad entrare nella leggenda nerazzurra; la seconda riguarda quei 6 mila atalantini presenti a Dortmund, capaci di trasformare il settore ospiti in un blocco talmente passionale e potente da abbattere il muro giallo.

Una serata sognata con gli occhi di un bambino. Nessun rimpianto, nessun accorgimento tattico potrà mai cancellare l’emozione e l’orgoglio atalantino di chi quella sera ha visto la storia diventare realtà.