Borussia Dortmund, Sahin al capolinea, ten Hag pronto a subentrare? «Responsabilità mia»

Crisi Borussia Dortmund, dopo la sconfitta con l’Holstein Kiel, potrebbe arrivare l’esonero del tecnico Nuri Sahin: ten Hag in pole position

Nuri Sahin potrebbe essere alle sue ultime ore da allenatore del Borussia Dortmund. Dopo l’ultimo ko del BVB, contro l’Holstein Kiel – 17ª in Bundesliga – è certificato il momento di crisi dei gialloneri e per dare una svolta alla stagione la dirigenza pensa ad un cambio in panchina. Come riportato dai media tedeschi una soluzione potrebbe essere quella di ten Hag. Intanto il tecnico turco, nel post partita su Sky Sport DE, si è preso la responsabilità del momento difficile. Di seguito le sue parole.

«Poiché sono l’allenatore, mi assumo tutte le responsabilità. Non posso esimermi dalla responsabilità. So come funziona il calcio. Il calcio è uno sport basato sui risultati, io sono giudicato dai risultati. Sono preoccupato per il Borussia Dortmund. L’ultima persona a cui penso sono io».