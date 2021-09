Bosz avvisa Messi: «Lo stimo ma pronti a tutto per fermarlo» – VIDEO

Il tecnico del Lione, Peter Bosz, dichiara di essere un grande ammiratore della Pulce ma promette di rendergli la vita dura

Peter Bosz, tecnico del Lione, avvisa Messi in vista della sfida tra la sua squadra e il Paris Saint-Germain. Le parole del tecnico.

«Bisognerà difendere a livello collettivo contro Messi. Ho visto tantissime sue partite. Quando ero all’Hercles in Olanda rimanevo a casa la sera per vederlo giocare. Con i miei collaboratori non ci perdevamo una partita. Sarà un piacere affrontarlo domani e vincere contro di lui mi renderebbe ancora più felice ma non sarà facile».