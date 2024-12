Bove, Colpani e i dirigenti in visita al centrocampista, le ultime

Danilo Cataldi, insieme a Pradé e il direttore generale Alessandro Ferrari hanno fatto visita in mattinata a Bove dopo il malore di ieri

Mattinata trafficata davanti all’ospedale Careggi di Firenze, dove è ricoverato Edoardo Bove, dopo il malore subito in Fiorentina Inter. Quest’oggi, come riportato da FirenzeViola.it tra le persone che hanno fatto visita al calciatore negli ultimi minuti sono arrivati Danilo Cataldi, compagno di squadra che per primo ha portato il primo soccorso spostandogli la lingua per evitare il blocco delle vie aeree. Con lui anche il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Alessandro Ferrari.

intanto il centrocampista viola questa mattina è stato estubato ed è sveglio e vigile. Nel corso della giornata è atteso il nuovo bollettino medico della società in concomitanza con l’azienda ospedialiera.