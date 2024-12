Bove: la grande paura, la corsa all'ospedale e poi il sollievo... e oggi si attende il secondo bollettino

La ricostruzione della serata di ieri sera: il malore di Bove, la corsa in ospedale e poi il sollievo e il primo bollettino; oggi ci sarà il nuovo comunicato

Dal suo malore al ricovero al ricovero all’Ospedale Careggi è passata appena mezzora: alle 18.40 Edoardo Bove è stato ammesso nel reparto di terapia intensiva dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Firenze e, mezzora ancora dopo, hanno cominciato a filtrare notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute. Minuti e ore di concitazione dopo la decisione di sospendere la partita con i nerazzurri: come riportato da la Gazzetta dello Sport, la madre del centrocampista della Fiorentina, presente ieri al Franchi, ha avuto un mancamento a vedere le immagini del figlio cadere per terra, ma è stata prontamente soccorsa dalla sindaca di Firenze Sara Funaro che poi l’ha personalmente accompagnata nella clinica.

Dopo è stato il turno di Raffaele Palladino e i suoi compagni e con il passare delle ore le notizie dopo la paura andavano a tranquillizzare gli animi: condizioni stabili, battito regolare respirazione autonoma e ripresa di conoscenza fino al bollettino medico della società. Prima ancora Adli, uno degli ultimi a lasciare l’ospedale, si era lasciato scappare un pollice alto ai giornalisti presenti fuori dalla clinica, come a dire che il momento peggiore era passato. Oggi è atteso il secondo comunicato congiunto del club e dell’Azienda Ospedaliera, considerata la migliore in Italia per problemi problemi cardiocircolatori in cui forse si farà chiarezza su cosa è successo: intanto il centrocampista rimane ancora sotto osservazione, ma con la speranza di poterlo rivedere in campo.