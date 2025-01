Braga-Lazio, i Top e i Flop: Gomes straripante, Pedro è l’unico che ci crede. Arrey-Mbi male, Gila ha colpe sul gol

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione della Lazio nell’ultima giornata del girone di Europa League, con la sconfitta contro il Braga

La sconfitta della Lazio sul campo del Braga, maturata col gol di Horta in apertura di gara, è assolutamente indolore per i biancocelesti. Baroni aveva già conquistato la qualificazione agli ottavi in anticipo e anche il primo ko europeo non gli ha impedito di qualificarsi come prima in classifica. Ecco i Top e i Flop delle due squadre.

I TOP

GOMES – voto 7: «Straripante sulla fascia per quasi tutta la gara. É suo l’assist del gol dell’1-0 di Horta. Bene anche quando c’è da difendere».

PEDRO – voto 6,5: «L’unico che interpreta la gara come si dovrebbe. Ci prova quando gioca davanti. Encomiabile in mezzo al campo».

I FLOP

ARREY-MBI – voto 5: «Meno sicuro. Il suo ingresso indebolisce quindi il reparto arretrato che in precedenza non aveva corso pericoli».

GILA – voto 5: «Un autentico pesce fuori d’acqua in mezzo al campo. In grave ritardo su Horta in occasione dell’1-0, non trova mai la posizione giusta».