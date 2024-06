Brahim Diaz, CLAMOROSA IPOTESI per il suo futuro: può lasciare SUBITO il Real Madrid per QUESTO MOTIVO

Brahim Diaz, CLAMOROSA IPOTESI per il suo futuro: può lasciare SUBITO il Real Madrid per colpa di QUESTO FATTORE

Brahim Diaz ha giocato una grande stagione. Seppur non da titolare, infatti, è stata una pedina fondamentale dello scacchiere di Ancelotti. 12 gol e 9 assist in stagione, numeri davvero impressionati visto che spesso e volentieri è partito dalla panchina.

Il suo futuro al Real Madrid, però, potrebbe essere in bilico. Come riportato da Fichajes.com, l’ex trequartista del Milan potrebbe salutare Madrid. La grande abbondanza presente nel reparto offensivo dei Blancos potrebbe infatti proprio andare a svantaggio del classe 1999. Non è dunque da escludere una sua partenza, soprattutto in prestito