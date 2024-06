Brambati CRITICA il blocco Inter: «Deludenti in Nazionale. Si è persa molta qualità»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha criticato le prestazioni del cosiddetto blocco Inter in Nazionale

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del blocco Inter in Nazionale:

PAROLE – «Si comincia col dentro o fuori, sicuramente arriverà un verdetto. Ormai conta il risultato, non più il gioco ,anche se Spalletti certe cose le guarda. Il fatto che descriva la partita con la Spagna come una pugnalata al cuore la dice lunga sulla prestazione fatta. Ci sono giocatori che secondo me non stanno dando quello che si aspettava lui che dessero, anche per una questione fisica. Faccio due nomi su tutti, Dimarco e Barella, ma anche lo stesso Bastoni. Ci si aspetta prestazioni da 8 ma stanno dando meno. Sul gol qualcosa non ha funzionato, non puoi prenderlo dopo il rigore, è grave. Hai perso come qualità e personalità, oltre che come esperienza dietro».