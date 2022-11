Nyemar out, le idee di Tite

Il Brasile perde Neymar almeno fino agli ottavi e Tite deve correre ai ripari, la selezione verdeoro ha diverse alternative

In difesa a destra al posto di Danilo dovrebbe esserci Dani Alves, mentre i dubbi sono davanti. Il Ct ha diverse opzioni da poter utilizzare in vista del prossimo match. La prima è utilizzare Paquetà come regista avanzato con l’inserimento di Fred in mezzo al campo con Casemiro. Oppure, quella più probabile è l’utilizzo di Rodrigo dietro a Richarlison. Il Brasile perde la sua stella ma non la voglia e le idee di questo Mondiale in Qatar. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.