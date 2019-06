Brasile-Venezuela: Arthur catalizzatore, ma non basta

Arthur Melo ha disputato una grande partita con il Brasile. Non è però bastato per superare il Venezuela

Il Brasile, nella seconda gara della Copa America, non è riuscito a superare il bunker eretto dal Venezuela. Schierati con un 4231 con Casemiro e Arthur Melo in mediana, il giocatore del Barcellona è stato per distacco la principale fonte di gioco dei verdeoro.

Arthur ha effettuato la gigantesca cifra di 106 passaggi (Marquinhos, al secondo posto, 88), con un passaggio chiave e 8 lanci lunghi completati. Ha inoltre vinto 2 contrasti, consentendo ai suoi difendere in avanti.