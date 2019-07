Brescia in ritiro, ecco il programma delle prossime amichevoli

Il Brescia è in ritiro con 28 giocatori agli ordini di Corini. Ecco il programma con tutti i test amichevoli delle prossime settimane

C’è anche Tonali in ritiro con i compagni, un’ottima notizia per Corini che sta iniziando a impostare la nuova stagione in attesa di rinforzi sul mercato. Intanto il Brescia è atteso da una serie di test amichevoli in vista dell’inizio del campionato: ecco il programma nel dettaglio.

La prima uscita è prevista per domenica 21 con i padroni di casa del Darfo (Eccellenza). Il Brescia affronterà mercoledì 24 il Ciliverghe (serie D) e sabato 27 il Renate (serie C). Poi il ritorno a Torbole Casaglia prima della partenza per l’Austria ad inizio agosto, con l’ultima parte del ritiro a Seefeld. In programma due amichevoli con squadre turche, Besiktas e Alanyasport.