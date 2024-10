Bressan sicuro: «Cagliari? Ha cercato di lottare anche contro l’Udinese. Nicola mi è sempre piaciuto»

Bressan, ex giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni su alcuni giocatori rossoblù, il tecnico Nicola e molto altro

Mauro Bressan ha parlato di diverse temi per il portale news.superscommesse.it. L’ex calciatore di Cagliari e Milan ha rilasciato delle dichiarazioni sul tecnico Nicola, la partita contro l’Udinese e non solo. Le sue dichiarazioni:

ESPULSIONE MAKOUMBOU – «Restare in 10 per oltre un’ora di gara non è mai facile, soprattutto se giochi fuori casa contro una squadra in salute come l’Udinese. L’espulsione è arrivata quando il risultato era fermo sullo 0-0, poi dopo circa dieci minuti il Cagliari ha subito lo svantaggio e non si è più ripreso. E’ stato un episodio chiave, era inevitabile che le difficoltà fossero maggiori con il gol subito e l’uomo in meno. Ciò nonostante, la squadra di Nicola ha cercato sempre di lottare, come ha fatto in tutte le gare di campionato fin qui disputate».

CAGLIARI – «Il Cagliari ha fatto vedere di essere una squadra che può tranquillamente ambire alla salvezza anzitempo. Ha tanti buoni calciatori ma, soprattutto, ha un gruppo compatto che sta amalgamandosi sempre più grazie alla tenacia e alla passione del suo allenatore. La dimostrazione di forza è stata data prima nella gara contro il Parma e poi in quella con il Torino, conquistando sei punti importantissimi che la proiettano a guardare con estrema fiducia il prosieguo del campionato».

DAVIDE NICOLA – « il quale riesce a trovare un feeling incredibile con ogni singolo. Personalmente, ho sempre avuto tanta stima per Nicola e mi è sempre piaciuto per come sa spendere al meglio il suo carisma. Non è una persona dalle mille parole ma è sempre chiaro ed essenziale quando si espone, sempre diretto con tutti. La squadra ha determinazione e anche qualità, non ha paura di imporre il suo gioco ed affronta gli avversari senza troppi timori reverenziali».

