Briatore NON HA DUBBI: «Nessun dramma se perdiamo col Napoli. Conte o Thiago Motta? Ecco cosa PENSO». Le parole

Flavio Briatore, a Radio CRC, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Juve–Napoli.

PAROLE – «A Torino spero che la Juve vinca, ma se perdiamo non ne faccio un dramma. Adesso siamo tutti lì. A fine anno vedremo chi è meglio tra Conte e Thiago Motta. Il Napoli è una squadra che fa sempre simpatia. Oltre alla mia squadra del cuore, sono contento anche quando vince il Napoli, perché la passione che hanno i napoletani è incredibile, vivono per il calcio. La gente ancora adesso ha Maradona nel cuore, come se fosse ancora lì: è molto bello».

