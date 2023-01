Brighton, De Zerbi su Trossard: «Se vuole rientrare da noi con l’atteggiamento giusto, sono felice di allenarlo»

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato della situazione di Trossard, che ha recentemente chiesto la cessione

Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato della situazione di Trossard a La Repubblica.

PAROLE – «Con Trossard non è successo niente di grave. Ma ultimamente non ha dato il 100% in allenamento e in giornata, è tutto dalla mia parte. Il calcio merita rispetto. Non devo scusarmi per niente. Forse il suo agente ha voglia di venderlo a un prezzo più basso… sicuramente Trossard non mi ha detto la verità. Tutti nello spogliatoio sanno come sono andate le cose. Ma se Trossand vuole rientrare da noi con l’atteggiamento giusto, sono felice di allenarlo».