Brighton-Manchester City: orario, dove vederla e probabili formazioni

Al Falmer Stadium in campo la sfida di Premier League tra Brighton e Manchester City: orario, dove vederla e le probabili formazioni

Al Falmer Stadium di Brighton in campo la sfida di Premier League tra Brighton e Manchester City. Dopo la vittoria in semifinale di FA Cup, la squadra di Guardiola deve vincere anche in campionato per riprendersi il primo posto in classifica. Andiamo a scoprire tutto le info sulla partita tra due delle squadre più divertenti del campionato inglese: dove vederla, l’orario e le ultimissime sulle probabili formazioni.

Brighton-Manchester City, le probabili formazioni

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Igor Julio, Dunk, Milner, March; Joao Pedro, Gross; Welbeck, Baleba, Mitoma; Adingra. All. De Zerbi.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Gvardiol; Rodrigo, Bernardo, De Bruyne; Doku, Alvarez, Foden. All. Guardiola.

Manchester City-Aston Villa, orario e dove vederla

Brighton-Manchester City è in programma giovedì 25 aprile alle ore 21 al Falmer Stadium di Brighton. In Italia sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4k, al canale 201 e 213. Visibile anche in streaming sulla piattaforma Now TV e Sky Go.