Il Sassuolo chiude per Enrico Brignola: l’attaccante classe 1999 ritrova Roberto De Zerbi, suo allenatore nell’ultima stagione di A con il Benevento

Dopo giorni di trattativa, Sassuolo e Benevento trovano l’accordo per il trasferimento in Emilia di Enrico Brignola, attaccante classe 1999 che si è messo in mostra nell’ultimo campionato di Serie A nonostante la retrocessione della squadra campana. In cambio dell’attaccante, Ricci e Bandinelli si trasferiscono al Benevento. Il giocatore, sul quale c’era il forte interesse dell’Atalanta – altra società sempre attenta ai giovani profili italiani – è stato fortemente voluto dal tecnico neroverde Roberto De Zerbi, suo allenatore in giallorosso durante l’ultima stagione.