Buffon difende Donnarumma: «Non ha bisogno di avvocati. Errori come il suo servono»

Il portierone italiano Gianluigi Buffon ha difeso Donnarumma dopo l’errore contro il Real Madrid

Per difendere Donnarumma, al centro delle polemiche dopo l’errore in Real Madrid-PSG, è sceso in campo anche Gianluigi Donnarumma che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport.

ERRORE – «Non ha bisogno di avvocati di parte. Errori come il suo servono, lo dicono perché lo penso veramente. Fanno parte del percorso di crescita. Sono sicuro che non avrà alcuna ripercussione negativa, alcun problema, e poi ha già dimostrato di possedere la forza necessaria per riuscire a superare momenti altrettanto delicati. È troppo solido e strutturato per lasciarsi condizionare da tutto questo. Gigio è uno dei migliori al mondo. Tra i primi tre insieme a Courtois e Neuer».

FALLO – «In Europa non te lo fischiano mai, in Italia è probabile con il ricorso scrupoloso del Var. Da portiere, se non me lo fischiano, mi incazzo anche per ragioni egoistiche. Se l’arbitro avesse fischiato il fallo avrebbe fatto incazzare quelli del PSG. Se Gigio fosse rimasto un po’ più lucido o possedesse certe malizie, restando a terra qualcosa avrebbe ottenuto. È stato onesto».