Buffon elogia il Parma di Pecchia: «Potrà togliersi BELLE SODDISFAZIONI»

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere del Parma, sulle aspettative dei Ducali per questa stagione dopo la promozione

Gianluigi Buffon, intervistato dalla Gazzetta di Parma ha voluto elogiare i Ducali di Pecchia, che lo scorso anno si è guadagnata la promozione diretta in Serie A. Di seguito le sue parole.

«Il Parma è una squadra che essendo molto giovane, è in una traiettoria ascendente. E credo che mantenendo la stessa ossatura potrà fare un bel campionato. Quando eravamo noi in serie B si diceva che forse eravamo una squadra più pronta per la A che non per la cadetteria, avendo un grande tasso tecnico, magari venivamo meno dal punto di vista caratteriale. Ora è maturato anche in questo e credo quindi che il Parma potrà togliersi delle belle soddisfazioni»