Buffon da record anche con il Parma: ad un passo dal primato di Bucci

Buffon, appena rientrato al Parma, verosimilmente batterà il record di Bucci diventando il portiere con più presenze

Gianluigi Buffon si appresta a cominciare la sua seconda avventura con il Parma e già si parla di record. Come riportato dal profilo Twitter OptaPaolo, Buffon verosimilmente diventerà il portiere con più presenze nella storia dei ducali.

Il record in questo momento è detenuto da Luca Bucci con 226 presenze in tutte le competizioni, Buffon è “fermo” a 220. Bastano quindi 6 gettoni all’ex portiere della Juventus per infrangere questo nuovo record della sua carriera.