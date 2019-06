Buffon sogna Tokyo 2020: la top3 dei più grandi fuori quota alle Olimpiadi

Buffon sogna di chiudere la carriera a Tokyo 2020: la classifica dei più grandi calciatori alle Olimpiadi da fuori quota

La suggestione ha cominciato a circolare nelle scorse ore, l’effetto sarebbe per certo grandioso. Buffon alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver partecipato addirittura a quelle di Atlanta 1996. In questo caso, inevitabilmente, da fuori quota. E a patto che l’Under 21 di Di Biagio si qualifichi, centrando almeno la semifinale negli Europei al via tra pochi giorni.

La storia a cinque cerchi, d’altronde, è ricca di precedenti di spessore. A partire proprio dalla partecipazione di Neymar ai Giochi di Rio 2016, conclusi dal Brasile padrone di casa con una medaglia d’oro. Doppia, addirittura, quella conquistata da Mascherano con l’Argentina: in rosa da Under 21 nel 2004 e da fuori quota nel 2008. Ad Atene 2004 era anche arrivata l’ultima medaglia per l’Italia: un bronzo centrato con in campo l’estro e la fantasia di Pirlo. Mica male, questi tre.