Lo Stoccarda si è imposto per 2-1 sul campo del Werder Brema nella decima giornata di Bundesliga grazie alla doppietta di Silas Wamangituka.

Il secondo gol dell’attaccante congolese è arrivato dopo un errore della difesa dei padroni di casa.

Wamangituka però non ha depositato immediatamente il pallone nella porta vuota ma ha aspettato che il portiere arrivasse di corsa dal limite dell’area.

Stuttgart just scored a goal that broke our model…pic.twitter.com/0LRVU2pSqT

— The xG Philosophy (@xGPhilosophy) December 6, 2020