Buongiorno: «Andare alla Juventus? Per uno cresciuto nel Torino voleva dire TRADIMENTO»

Alessandro Buongiorno, nuovo difensore del Napoli, ha voluto parlare del suo rifiuto nei confronti della Juventus. Le parole in conferenza stampa.

«Tante squadre mi hanno cercato, ho giocato e sono cresciuto nel Torino. Mi sembrava di tradire me stesso. Qui l’affetto della gente si fa sentire, sono stato a Napoli e si poteva toccare con mano la passione della gente per il calcio e la squadra. Sono contento davvero per la scelta fatta»