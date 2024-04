Caso Burgos, le scuse non bastano: il provvedimento di Movistar

Il provvedimento della piattaforma televisiva Movistar Plus+ dopo le frasi di Mono Burgos contro Lamine Yamal

Nonostante le scuse, Movistar Plus+ ha deciso di licenziare ufficialmente Mono Burgos per le frasi razziste contro Lamine Yamal prima di PSG-Barcellona di Champions League.

COMUNICATO – «In conformità con il codice di condotta interno di Movistar Plus+, che prevede una politica di tolleranza zero per qualsiasi comportamento discriminatorio, la piattaforma ha preso provvedimenti dopo l’episodio vissuto ieri sera, dove uno dei suoi collaboratori si è espresso con commenti inadeguati sul giocatore Lamine Yamal. Movistar Plus+ e Germán ‘El Mono’ Burgos smetteranno immediatamente di collaborare ai programmi della piattaforma».