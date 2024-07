Cabal Juve, Pedullà: «É stato uno SCIPPO: ecco COME É ANDATA»

Le parole di Alfredo Pedullà sul trasferimento lampo di Cabal alla Juve, battendo sul tempo l’Inter per il terzino

Alfredo Pedullà ha commentato l’approdo di Juan Cabal alla Juve dopo essere stato vicino ad essere un nuovo colpo dell’Inter. Ecco le parole del giornalista di Sportitalia pronunciate su Youtube.

L’ACCUSA – «E’ stato uno scippo, la Juve ha chiuso questa operazione con l’antefatto importante molto a sorpresa del 12 luglio, quando l’Inter aveva acceso i motori per Cabal e incontrato gli agenti colombiani e il Verona aveva chiamato l’Inter per fissare un appuntamento per la prossima settimana. L’Inter aveva trovato tutti gli acccordi con l’entourage. Il 12 sera c’era stata telefonata decisiva e rivelatrice Giuntoli-Setti. Lunedì e martedì l’Inter non incontra il Verona, aggiunge accordi con agenti di Cabal e il Verona aspetta la telefonata. Mi risulta che mercoledì il Verona ha intuito che avrebbero dovuto fare una mossa per capire la posizione dell’Inter. I nerazzurri stavano riflettendo e parte lo scippo: ieri pomeriggio gli agenti erano già a Torino a discutere il contratto. La Juve ha garantito le stesse cifre»