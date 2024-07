Setti sulla CESSIONE di Cabal alla Juve: «Siamo soddisfatti di averlo VENDUTO. Sull'Inter...»

Le parole del presidente del Verona Setti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla cessione di Cabal

Al Festival della Serie A, il presidente del Verona Setti ha voluto rilasciare qualche dichiarazione, soprattutto nei confronti di Baroni.

«Se ti chiamano Inter e Juventus diventa difficile…Inter in vantaggio? No, non c’è mai stato un vantaggio, credo sia stato un discorso di decisioni interne e scelte condivise. Marotta? Giustamente dice che i tempi contano, gli allenatori devono decidere, ci sono cose che si possono fare e cose no. Molto bene comunque, ho un ottimo rapporto con entrambi».