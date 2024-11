Cabrini: «Spalletti ha dato coraggio a questa Nazionale. La favorita per lo scudetto sarà...»

Cabrini, intervistato in esclusiva a JuventusNews24, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra lotta Scudetto e Nazionale

Lotta Scudetto, chi è la favorita per la vittoria finale secondo lei?

«E’ sempre la squadra che ha vinto l’anno precedente quella che da battere, quindi è sicuramente l’Inter che è ancora sul gradino più alto. Per poter arrivare al traguardo finale è l’Inter la squadra da battere secondo me».

Capitolo Nazionale italiana per chiudere: come sta vedendo il percorso fin qui del commissario tecnico Spalletti?

«Ha dato coraggio a certi giocatori che probabilmente non avevano molta esperienza internazionale e la causa è anche il fatto che magari le domeniche non giocano e se ne stanno in panchina. Però lui è stato bravo a ricreare un gruppo che crede nelle proprie qualità, nelle proprie capacità, anche se ormai a livello internazionale non c’è più la squadra materasso, devi stare attento a tutti i livelli nazionali».