Cagliari, al via i lavori per la sfida con lo Spezia. Squadra di nuovo in campo

La squadra rossoblù è tornata in campo dopo la partita persa contro la Lazio per preparare Spezia-Cagliari di sabato

Il Cagliari ha archiviato ufficialmente l’ultima partita di campionato. La sconfitta per 3-0, in casa, contro la Lazio deve diventare soltanto un brutto ricordo. Oggi gli uomini di Walter Mazzarri sono tornati in campo ad Asseminello per iniziare a preparare la gara con lo Spezia. Ecco il report dell’allenamento:

“Rossoblù di nuovo in campo, è cominciata la preparazione alla gara di sabato contro lo Spezia, anticipo della 29ª giornata di campionato. I ragazzi di mister Mazzarri si sono ritrovati questo pomeriggio ad Asseminello: attivazione con e senza palla e delle esercitazioni tecniche ad iniziare la seduta. A seguire possessi, lavoro metabolico e serie di partitelle”.