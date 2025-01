Cagliari, si accende il mercato di gennaio! Quali calciatori rossoblù saranno sacrificati? Le ultime

Cagliari, si accende il calciomercato di gennaio! Quali calciatori rossoblù saranno sacrificati? Le ultimissime

In ottica calciomercato ci sono trame che incuriosiscono, che appassionano, ma che al contempo portano anche amarezza. Il Cagliari così come gli altri club di Serie A dovranno fare a meno di alcune pedine per il restante della stagione. Quali saranno quelle sacrificate?

Secondo L’Unione Sarda, il club rossoblù può procedere con tale operazione al fine di fare cassa. Sono approdate svariate proposte per Matteo Prati, ma è Razvan Marin colui che potrebbe partire già in questa finestra di mercato.