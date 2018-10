Cagliari-Chievo highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 10ª giornata della Serie A 2018/2019

Alla «Sardegna Arena» per il 10° turno di Serie A, si gioca Cagliari-Chievo. I rossoblù vengono da due risultati positivi, ossia il pari in casa della Fiorentina dopo il successo casalingo sul Bologna, e con 10 punti si trovano in 14ª posizione. I clivensi sono invece ultimi ed ancora a -1.. La dirigenza per inseguire ancora la prima vittoria stagionale ha esonerato D’Anna per prendere Ventura.

La sfida è diretta dall’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. Per il fischietto romagnolo si tratta della prima direzione in assoluto in carriera con le due squadre, avendo arbitrato soltanto 4 gare in Serie A finora. Ecco i gol e gli highlights di Cagliari-Chievo:

CAGLIARI-CHIEVO 1-0 – La sblocca Pavoletti! Calcio d’angolo di Joao Pedro, la punta dei sardi svetta incontrastato a centro area e supera Sorrentino

CAGLIARI-CHIEVO 2-0 – Gran gol di Castro! Pavoletti scarica indietro per il compagno che irrompe e dal limite supera Sorrentino con una stupenda conclusione

CAGLIARI-CHIEVO 2-1 – Accorcia le distanze Stepinski! Cross con il contagiri di Depaoli dalla destra e incornata vincente a centro area

#CagliariChievo 1-0 PASSA IN VANTAGGIO IL CAGLIARI ! Calcio d’angolo di Joao Pedro Pavoletti prontissimo svetta di testa è insacca #ForzaCasteddu ❤️💙💪 pic.twitter.com/eu3ilOlFth — Dino Manca (@MancaDino) October 28, 2018

Goooooool do Cagliari Cagliari 2-0 Chievo ⚽ Castro pic.twitter.com/DdUFF7u5rg — Campeonato Italiano (@CampeonatoItal1) October 28, 2018