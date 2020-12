Cagliari, Di Francesco: «Domani dobbiamo stare attenti»

È la vigilia di Roma-Cagliari. Ecco le parole di mister Di Francesco durante la conferenza stampa pre gara dell’Olimpico

La sala stampa del centro sportivo di Asseminello ha ospitato la conferenza stampa pre Roma-Cagliari. Mister Di Francesco, in questa vigilia di gara, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, dando qualche indicazione su come è stata preparata la partita di domani e analizzando un avversario che, da ex, conosce bene. In apertura l’allenatore dei sardi ha subito detto che la lista dei convocati verrà emanata direttamente nella mattinata di domani, dopo i risultati degli ultimi tamponi. Oltre ai calciatori positivi, sarà sicuramente out Faragò, mentre potrebbe rivedersi Tripaldelli. Ecco le sue parole.

DI FRANCESCO, IL GRANDE EX – «Sinceramente è la prima volta che torno a Roma da avversario dopo averla allenata. Noi andremo lì per cercare di riprenderci i punti lasciati per strada e dovremmo farlo a prescindere dagli uomini che scenderanno in campo. Credo sia fondamentale fare la scelta degli uomini giusti, soprattutto contro una squadra che almeno sulla carta ci è superiore e noi dobbiamo fare una grande partita».

LA DIFESA E IL MODULO – «Per quanto riguarda Godin, credo che due partite ravvicinate siano possibili. Oggi chiederò a tutti i ragazzi di fare un ultimo sforzo prima della pausa di quattro giorno, che ci servirà sicuramente per ricaricare le batterie. Metterò in campo la squadra che ritengo più opportuna. Anche Walukiewicz potrebbe essere tra i convocati, si sta già allenando con il gruppo. I cambi di modulo si fanno quando c’è bisogno di dare una marcia in più, cercando di rendere gli avversari meno pericolosi. La filosofia e il modo di giocare, però, non cambiano».